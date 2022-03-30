دبي: دعوة للاستثمار بالطاقة النظيفة

(أنسامد) - مارس 30 - روما - دعا رؤساء وقادة عالميون عبر منصة القمة العالمية للحكومات 2022 الدول الصناعية للاستثمار بالطاقة النظيفة ودعم العالم النامي للتغلب على التغيرات المناخية.



جاء ذلك في جلسة "ارتفاع منسوب المحيطات.. مكافحة الحكومات للتغير المناخي" التي ركزت على أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري، للحد من الانبعاثات الكربونية التي تهدد البشرية.



وأكدوا أهمية التزام الدول الصناعية بتقديم الدعم المادي التي تعهدت به في الدورة الـ 26 لقمة المناخ، للدول النامية والساحلية، ويقدر بقيمة 100 مليار دولار، يتم استثمارها بمصادر الطاقة الخضراء، ما يسهم في الحد من الظواهر المناخية التي تهدد كوكب الأرض. (أنسامد).



