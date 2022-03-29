الشارقة تختتم مشاركتها في معرض بولونيا لكتاب الطفل

(أنسامد) - مارس 29 - روما - اختتمت إمارة الشارقة مشاركتها الناجحة في معرض بولونيا لكتاب الطفل حيث فتحت على مدار أربعة أيام من العمل الثقافي المتواصل الباب أمام المشهد الثقافي الإيطالي والأوروبي للاطلاع عن قرب على راهن وتاريخ التراث والأدب والفن الإماراتي والعربي وحوّلت الاحتفاء بها ضيف شرف "معرض بولونيا كتاب الطفل" إلى حدث ثقافي جماهيري في إيطاليا كاملةً لتعبر عن مشروع الإمارة الحضاري وتبني جسور تواصل متينة بين المؤسسات الثقافية العربية ونظيرتها الإيطالية وتعزز أفق التعاون والعمل المشترك بين الناشرين والكتاب والرسامين الأوروبيين والإماراتيين والعرب.



ومن واقع صناعة الكتاب إلى فنون الخط العربي وفنون رسم كتب الأطفال وصولاً إلى التراث الإماراتي وما يتضمنه من فن وموسيقى وعزف وأزياء وطقوس شعبية وصناعات حرفية كانت الشارقة حاضرةً في المعرض مقدمةً تجربة وجهود مؤسسات الشارقة الثقافية والمعرفية والتراثية أمام الحراك الثقافي الأوروبي.



ونجحت الشارقة في استقطاب زوار المعرض من الكبار والصغار فأمام جناح الإمارة كان الإيطاليون يتعلمون فنون الرقص الشعبي الإماراتي ويشاركون فرقة الشارقة الوطنية عروضها الشعبية فيما يصطف بعضهم أمام الركن الذي خصصته الإمارة للخطاط الإماراتي خالد الجلاف للحصول على أسمائهم مكتوبةً بخط الثلث والنسخ والديواني بينما تتزين النساء الإيطاليات برسوم الحناء ويجربن ارتداء الأزياء التقليدية الإماراتية.



وبالتزامن مع هذا التواصل الثقافي ناقشت الشارقة في سلسلة من الجلسات الحوارية والندوات الأدبية راهن ومستقبل قطاع النشر ورسوم كتاب الطفل ومتغيرات الترجمة وصناعة الكتاب، بمشاركة أدباء وناشرين ومتخصصين بالفنون والترجمة من الإمارات وإيطاليا كاشفةً بذلك التحديات والحلول الممكنة للنهوض بواقع إنتاج المعرفة على المستوى العربي والعالمي ومقدمةً فرصاً كبيرةً لبناء شراكات وتعاون وعمل مثمر بين المؤسسات الثقافية الإماراتية ونظيرتها الأوروبية.



وعلى البوابة الرئيسة لأرض المعارض حيث يقام "بولونيا لكتاب الطفل" نظمت الشارقة معرضاً فنياً جماعياً لنخبة من الفنانين الإماراتيين المتخصصين في رسوم كتاب الطفل بعنوان "انعكاس في العمق" لتعرّف صنّاع الكتاب في العالم على واقع الحراك الفني الإماراتي وخصوصية أدب الطفل العربي فكان المعرض محط اهتمام الناشرين والفنانين والقراء من زوار المعرض حيث جمع مختارات من أعمال 20 فناناً لهم تجارب مميزة في بناء لوحة كتاب الطفل.



وفي إطار تعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب حوّلت الإمارة جناحها طوال أيام المعرض إلى منصة لعقد الورش الإبداعية والفنية المتخصصة في الرسم للأطفال وصناعة الدمى واستضافت العشرات من الهواة والمحترفين في فضاء عمل تفاعلي قدم فيه المبدعون الإماراتيين تجاربهم الخاصة في الفن والصناعات اليدوية والإنتاجات الإبداعية.



(أنسامد).



