الإمارات:محمد بن راشد يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

(أنسامد) - مارس 28 - روما - استقبل نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، لا سيما إقليم كردستان العراق ضمن مختلف المسارات التنموية، وبما يخدم جهود التنمية والبناء في البلدين.



ورحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مؤكداً عمق الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات بالعراق. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



من جانبه، أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق خلال اللقاء عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازه بالعلاقات التي تجمع جمهورية العراق وإقليم كردستان بدولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون في شتى القطاعات الرئيسية. (أنسامد).



