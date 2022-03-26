الإمارات تطلق مبادرة اللائحة الوطنية للبناء الأخضر المستدام

(أنسامد) - مارس 26 - روما - أعلن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن إطلاق اللائحة الوطنية الاختيارية لشروط ومواصفات الأبنية الخضراء المستدامة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال جلسة تم تنظيمها، اليوم الجمعة، في "تيرا" جناح الاستدامة، على هامش أسبوع المياه في إكسبو 2020 دبي.



وتهدف هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، إلى اعتماد أسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة للمباني أكثر تطورا واستدامة وصداقة للبيئة، وفقاً لأعلى المستويات العالمية ، وتوفير بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتوفير استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض البصمة الكربونية لإنشاء المباني وتشغيلها، فضلا عن تقليل النفايات، وضمان جودة المباني وملاءمتها للبيئة، بما يحقق سعادة ورفاهية مستخدميها، وبما يسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة للعام 2050، واستراتيجية الأمن المائي للعام 2036. (أنسامد).



