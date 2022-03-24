الإمارات:انطلاق مهرجان الشارقة للثقافة والناس الاثنين المقبل

(أنسامد) - مارس 24 - روما - تحت رعاية قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنطلق الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة للثقافة والناس خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري، في حديقة الياش بالشارقة، بالتعاون مع بلدية الشارقة كشريك إستراتيجي.



وتقام في المهرجان فعاليات أسرية ثقافية ترفيهية متنوعة، بهدف إيصال رسالة المكتب وأهداف المجتمع إلى المجتمع، ورصد تفاعل الجمهور ليكون جزءا من الفعالية كمشارك وليس كحضور.



ويتم تنظيم هذه الدورة من المهرجان بعد انقطاع دام عامين بسبب ظروف الحجر التي فرضتها "كورونا" حيث يعود المهرجان هذا العام بمجموعة متنوعة من الفعاليات التي تقدم بالتعاون مع عدة مؤسسات محلية واتحادية، ومشاركة شخصيات ثقافية وفنية. (أنسامد).



