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اجتماع محمد بن زايد مع الرئيس المصري ورئيس وزراء إسرائيل
    (أنسامد) - مارس 23 - روما - حضرالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اجتماعاً ثلاثياً مع عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ونفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل.

    وتناول الاجتماع تعزيز العلاقات بين الدول وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

    كما تبادل بن زايد والرئيس المصري ومعالي نفتالي بينيت وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. (أنسامد).

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