ويليامز تعقد اليوم جلسة تشاورية مع ممثلي مجلس الدولة

(أنسامد) - مارس 22 - روما - تعقد المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في تونس جلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكّمة للانتخابات الليبية.



وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان عبر حسابها على "فيسبوك" إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، "خالد المشري"، أرسل خطابا رسميا تضمن أسماء المشاركين في اللجنة المشتركة، في حين لم تتلق الأمم المتحدة حتى اليوم، قائمة بممثلي مجلس النواب في المشاركين اللجنة.



وأوضحت البعثة، أنه من المتوقع أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه في اللجنة مشتركة وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن المستشارة ويليامز مستمرة في التواصل الفعال مع مكتب رئيس مجلس النواب.



وفي الثالث من مارس الجاري، أعلنت ويليامز عن مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية، ووجهت دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.



(أنسامد).



