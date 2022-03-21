الإمارات:المجلس الوطني الإتحادي يلتقي وفد الكنيست الإسرائيلي

(أنسامد) - مارس 21 - روما - إلتقى الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الإتحادي الإماراتي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا مع آفي ديكتر، رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي والوفد المرافق له على هامش إجتماعات البرلماني الدولي.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تناول اللقاء الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة واللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، والتأكيد على أهميتها في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.



وأكد الجانبان على أهمية التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية. (أنسامد).



