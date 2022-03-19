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بن زايد ودميتري كوليبا يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية
    (أنسامد) - مارس 19 - روما - بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع دميتري كوليبا وزير خارجية أوكرانيا، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية.

    ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، جدد عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي التأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدعم كافة الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

    كما أكد على التزام دولة الإمارات الثابت بتقديم الدعم الإنساني اللازم والمساعدة للمدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا.

    وأشار إلى ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتكثيف التفاوض والحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة. (أنسامد).

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