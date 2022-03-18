إكسبو الشارقة يستقطب كبارصنّاع الذهب

(أنسامد) - مارس 18 - روما - يترقب عشاق الذهب والمجوهرات إنطلاق فعاليات النسخة الـ 49 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2022 الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وذلك خلال الفترة بين 23 و27 مارس الجاري وسط مشاركة أكثر من 300 عارض محلي وعالمي ونخبة من كبار الفاعلين في قطاع الذهب والمجوهرات في العالم إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والساعات والقطع الثمينة.



وأعلن مركز إكسبو الشارقة اكتمال استعداداته لتنظيم الدورة الربيعية من الحدث الأكبر والأهم في قطاع المجوهرات في منطقة الشرق الأوسط، ووعد زواره بتقديم نسخة مبهرة تتيح لهم الاطلاع على أحدث منتجات وخطوط الموضة من الذهب والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات المستوحاة من الإتجاهات المعاصرة والتقاليد والثقافات المختلفة حول العالم بأعلى مستويات التقنية والإبداع والتميز.



وتوقع أن يُحقق المعرض نتائج إيجابية مُرضية للعارضين وتجار الذهب والمجوهرات وأن يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار الذين باتوا ينتظرونه للتعرف على كل ما هو جديد. (أنسامد).



