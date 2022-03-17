"دبي للثقافة" تعد برنامجا شاملا من الورش المجانية

(أنسامد) - مارس 17 - روما - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن إعدادها باقة متنوعة من ورش العمل التفاعلية المجانية التي تتيحها لجمهورها ضمن الدورة العاشرة من "مهرجان سكة للفنون والتصميم" التي انطلقت أمس تحت شعار "نحتفي بالفن، نحتفي بالازدهار"، داعية الكبار والصغار للمشاركة في هذه الورش المبتكرة التي توفر لهم فرصة مثالية لصقل مهاراتهم واكتشاف قدراتهم الإبداعية.



وسيتضمن المهرجان على مدار أيامه العشرة برنامجا يضم 60 ورشة عمل تقام في أجواء ملهمة تحت إشراف "آرت دبي"، وتغطي جميع الأطياف الفنية، ضمن ثلاث فئات تشمل الفنون التشكيلية والتصميم والوسائط الجديدة، وذلك بمشاركة نخبة من المبدعين المحليين والعالميين.



وتسعى "دبي للثقافة" من خلال هذه الورش إلى تلبية الاحتياجات المعرفية التقنية للعديد من المواهب الفنية الشابة، والإسهام في اكتشاف المواهب الكامنة لدى الصغار واليافعين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من أجل تنميتها وتطويرها.



كما تسعى إلى تسليط الضوء على حي الفهيدي التاريخي كوجهة سياحية ثقافية، والتشجيع على زيارته، وذلك كجزء من حملة " وجهات دبي - موسم الفن " التي أطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام.



وتضم سلسلة ورش الفنون التشكيلية مختلف أنواع الأعمال الفنية، وأبرزها: عمل المجسمات باستخدام الورق المقوى، الرسم، صنع الصابون، الزخارف الإسلامية، الأصباغ الطبيعية، الكولاج، الفخار، الأوريغامي، التلوين.



أما الورش المتخصصة بالتصميم، فتتناول الرسم والكولاج الرقمين وكولاج الفيديو، إضافة إلى الأساليب الطباعية والتصميم الرقمي ثلاثي الأبعاد والرسوم المتحركة، فضلا عن تصميم المجوهرات رقميا وتصميم الحروف العربية.



أما الصغار، فقد أعد لهم المهرجان مجموعة غنية من الورش التي سيستكشفون من خلالها صناعة الدمى والفخار اليدوي، وصنع الدمى الورقية الإماراتية، علاوة على تصميم وعمل محافظ على شكل الحيوانات، وصنع حيوانات باستخدام الأوريغامي، والرسم والتلوين، وتصميم ملصقات الحروف العربية، بالإضافة إلى تصميم وبناء الروبوتات والرسم في الواقع الافتراضي.



كما يضمن برنامج هذا العام مجموعة من الورش التي تنظمها "دبي للثقافة" بالتعاون مع شركائها "لينكد إن" و"زوهو" لدعم رواد الأعمال المبدعين في الإمارة ومساعدتهم على فهم وتطوير المهارات اللازمة لإطلاق أعمالهم وإدارتها، وذلك ضمن إطار رحلة المبدع التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة لتسهيل تأسيس الأعمال الإبداعية. (أنسامد).



