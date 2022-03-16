تواصل فعاليات القمة العالمية الشرَطية في إكسبو دبي

(أنسامد) - مارس 16 - روما - أكد خبراء ومسؤولون مشاركون في فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية الشرَطية الأولى المنعقدة في دبي، أن تطور الجريمة الحديثة ودخولها مجالًا افتراضيًا جديدًا يتطلب المرونة والسرعة في تطبيق القانون وجعله متكيفًا وقادرا بدوره على التطوّر.



وشهد اليوم الثاني من القمة انطلاق أعمال مؤتمر علوم البحث الجنائي واستمرار أعمال مؤتمر منع الجريمة لليوم الثاني.



وتتواصل أعمال القمة العالمية الشرَطية، المقامة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في مركز دبي للمعارض بموقع إقامة إكسبو 2020 دبي، حتى 17 مارس.



ويصاحب القمة العالمية الشرَطية معرض يحفل بأحدث الابتكارات في مجالات التقنية والمعدات والنقل وغيرها، وذلك من بعض أشهر العلامات التجارية في المنطقة والعالم.



واستقطب مؤتمر علوم البحث الجنائي في جلساته، مجموعة من كبار المسؤولين والمخضرمين في القطاع الأمني العالمي، الذين ألقوا كلمات مهمة وشاركوا في جلسات نقاش وعروض تقديمية فنية قدّمت نظرة عميقة على أحدث التطورات في هذا المجال الحيوي.



وبالتزامن مع ذلك، واصل مؤتمر منع الجريمة في يومه الثاني طرح رسالته المتمثلة في إرساء الأسس الراسخة للوصول إلى عالم أكثر أمانًا .. وناقش القادة المشاركون في المؤتمر من جهات إنفاذ القانون العالمية والمنظمات الدولية وشركات التقنية، قضايا رئيسة مثل سبل منع الجرائم المالية وحماية الفضاء الرقمي من خلال التقنيات المتقدمة، وعلاقات الشراكة العابرة للحدود، والشرطة المجتمعية المدعومة بالتقنية، والاستراتيجيات الكفيلة بمكافحة الجيل التالي من الجرائم البيئية، وغير ذلك.



وتتضمّن القمة العالمية الشرَطية ثلاثة مؤتمرات أخرى في مجالات مكافحة المخدرات، والابتكار والصمود في العمل الشرَطيّ، وقدرات وحدات الكلاب البوليسية /K9/ .. وهناك أيضًا ست مناطق عرض تخصصية تعرض طوال القمة أمام صُنّاع القرار وأصحاب النفوذ أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في مجالات الكشف عن الجريمة والوقاية منها.



(أنسامد).



