دبي: إختتام ورشة عمل حول التجارة غيرالمشروعة وحماية الحدود

(أنسامد) - مارس 15 - روما - نفذت جمارك دبي ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة HMRC "حول التجارة غير المشروعة وحماية الحدود" وذلك انطلاقاً من تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في التنافسية العالمية في جميع القطاعات الحكومية لاسيما القطاع الجمركي.



وهدفت الورشة التي استمرت 3 أيام وشارك فيها 20 موظفاً وموظفة من قطاع التفتيش الجمركي وإدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي إلى تبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات وزيادة الوعي حول المخاطر والتهديدات وطرق التلاعب والتهرب الضريبي بالإضافة إلى التعرف على طرق التحليل الفعال لوثائق الشحن وتحديد المؤشرات التي تؤدي إلى رصد الأخطاء والانتهاكات.



وسلطت ورشة العمل الضوء على منهجية هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في مجال مكافحة التجارة غير المشروعة مع التركيز على عدد من المحاور الرئيسية ومنها التصدي للجريمة المنظمة وجرائم غسيل الأموال وعمليات التجارة غير المشروعة بالتبغ حيث استعرضت الهيئة جهودها وسياساتها في تجميع المعلومات الاستخبارية والأدلة وكذلك كيفية تبادل المعلومات من خلال شبكتها العالمية وآلية التعاون مع السلطات الأمنية المختلفة. (أنسامد).



