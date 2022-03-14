جناح الفلبين يقدم أشهر المأكولات لزوار إكسبو 2020 دبي

(أنسامد) - مارس 14 - روما - يعرض جناح الفلبين في إكسبو 2020 دبي أشهر المأكولات الفلبينية في مهرجان طعام مدته ثلاثة أسابيع، من 11 إلى 30 مارس، سيتيح للزوار الاستمتاع بتذوق قائمة طعام مختارة من المطبخ الفلبيني.



وتحت عنوان "مهرجان الطعام الفلبيني"، تُشارك في هذا النشاط مطاعم تنتمي إلى الرابطة الفلبينية لرواد الأعمال في مجال الأغذية والمشروبات (LFBE)، بالإضافة إلى المطاعم الملحقة بالجناح، وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بمذاق الطعام الفلبيني بأسعار مخفضة.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، شهد الجناح إقبالاً كثيفاً من الزوار من جنسيات مختلفة لشراء قسائم الطعام، حيث تضم قائمة الأطعمة مجموعة متنوعة من الأطباق الفلبينية الشهيرة وأطباق الحلويات التقليدية.



ويعكس الجناح، الواقع في منطقة الاستدامة، الشكل الطبيعي والعضوي لـ «بانغكوتا»، أي الشعاب المرجانية من خلال مساحات مفتوحة ومتحررة تجسد ثقافة الانفتاح والتواصل، ما يجعل تصميم «بانغكوتا» متناغماً مع عنوان ومبدأ إكسبو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، إذ يرسم الجناح أمام الزوار صورة جاذبة للفلبين وسكانها، ويعكس تواصل الشعب الفلبيني عبر محيطات العالم، في مسيرة تمتد إلى 4 آلاف سنة من الاستدامة الثقافية. (أنسامد).



