الإفتتاح الرسمي للبطولة الخليجية للجولف بأبوظبي اليوم

(أنسامد) - مارس 13 - روما - تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك أل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي، تنطلق اليوم فعاليات حفل الإفتتاح الرسمي للبطولة الخليجية الرابعة والعشرين للجولف للرجال والثالثة عشرة للشباب تحت 18 سنة في تمام الخامسة والنصف مساء بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للجولف، والعديد من كبار المسؤولين عن الرياضة واللعبة محلياً وخليجياً.



وتقام منافسات البطولة عند السابعة والنصف صباح غد الاثنين، وتستمر حتى الخميس 17 مارس الجاري على ملاعب نادي ابوظبي للجولف بالعاصمة أبوظبي، ذو ال 18 حفرة، وبمشاركة اكثر من 40 لاعبا يمثلون النخبة بفئتي الرجال والشباب بدول الخليج العربي.



وكان منتخبا الرجال المكون من اللاعبين سعيد مالك واحمد سكيك وراشد العمادي، والشباب المكون من محمد سكيك وراشد الجسمي وعبد الله السويدي قد أكملوا تدريباتهم اليومية المكثفة وأصبح لاعبونا مستعدين لهذا الحدث الخليجي.



وكانت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الامارات للجولف، قد وجهت الدعوات للقيادات الرياضية بالدولة والمسئولين في المجالس الرياضية بدبي وأبو ظبي والشارقة، ورؤساء الاتحادات الرياضية والهيئات والمؤسسات لحضور الافتتاح ومتابعة فعالياتها.



وقد وصلت جميع الوفود وأجرت عددا من الحصص التدريبية على أرض ملعب البطولة قبل الافتتاح الرسمي، للتأقلم على أرض المنافسات والدخول المبكر بأجواء البطولة.



ويسبق حفل الافتتاح الرسمي للبطولة في الواحدة ظهر الأحد الاجتماع الفني بحضور اعضاء اللجنة الفنية والاجهزة الادارية والفنية للفرق المشاركة بالإضافة للحكام، وسيتم خلاله اعتماد أهلية اللاعبين وفق الشروط المتفق عليها.



كما سيتم عرض نظام البطولة ولوائحها الفنية الى جانب اجراء القرعة لتوزيع اللاعبين على المجموعات، حيث تتكون كل مجموعة من 4 لاعبين من دول مختلفة في منافسات اليوم الأول، ويتضمن جدول مباريات الرجال 4 أيام بينما تلعب منتخبات الشباب 3 أيام لتحديد أبطال البطولة على مستوى الفرق والفردي. (أنسامد).



