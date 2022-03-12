الإمارات وبنجلاديش تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل

(أنسامد) - مارس 12 - روما - بحث وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي عبد الرحمن بن عبد المنان العور، مع عمران أحمد وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي في جمهورية بنجلاديش سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال القوى العاملة.



وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي انعقد في ديوان الوزارة في دبي الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية في مجالات العمل بما يحقق المنافع المتبادلة.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تم استعراض ضوابط وآليات استقدام العمالة إلى سوق العمل في الإمارات وحفظ حقوق كافة الأطراف خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت وذلك في ضوء قانون تنظيم علاقات العمل وقانون عمال الخدمة المساعدة واللذين يكفلان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن. (أنسامد).



