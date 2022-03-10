"دبي العالمي للقوارب"يقدم برنامجًا غنيًا بالرياضات المائية

(أنسامد) - مارس 10 - روما - تقدم الدورة الثامنة والعشرون من معرض دبي العالمي للقوارب، في دولة الإمارات، أنشطة الرياضات المائية المجانية ومعرضاً فنياً يضم مجسمات قوارب وعرضاً للسيارات الفائقة وردهة فاخرة للاستراحة بحيث يضمن تلبية أذواق جميع المشاركين والزوار خلال الأسبوع المقبل.



وتهدف دورة هذا العام من الفعالية إلى جذب الزوار من القطاع البحري على مختلف اهتماماتهم. ويُشارك في المعرض ما يزيد عن 800 مشارك.



وحرص القائمون على المعرض على تصميم منطقة الغوص لتُغطي قطاع الغوص بجميع تفاصيله.



وينسجم معرض سوبركار بروميناد الذي يأتي كجزء من معرض دبي للقوارب، مع ما تشتهر به دبي من حُب للفخامة ويشهد عودة مجموعة من السيارات النادرة إلى دبي وفي مقدمتها سيارة بوجاتي تشيرون 110 الأغلى على الإطلاق حيث يصل سعرها إلى 21 مليون درهم إماراتي إلى جانب السيارة الأندر في المعرض وهي إنزو فيراري الوحيدة من نوعها باللون الأسود على مستوى العالم والتي تحمل توقيع إنزو فيراري.



أما بينتلي فتستعرض اثنتين من أندر طرازات سياراتها على الإطلاق.



ويستعرض معرض الفنون البحرية مجموعة من الأعمال الفنية والمنحوتات البحرية من تصميم نخبة من الفنانين في المنطقة والعالم بما في ذلك كريستال كافيار التي تختص في إنتاج الثريات من الكريستال البوهيمي وغيرها من إكسسوارات الإضاءة الزجاجية. وتُشارك في الفعالية أيضاً مارمور هوتافلي، المختصة في إنتاج الحجار والتي تتخذ من سلوفينيا مقراً لها إلى جانب فلاستيميل بيرانك نحات الزجاجيات المبدع من جمهورية التشيك.



ويتضمن معرض دبي العالمي للقوارب أيضاً بطولة دبي لصيد الأسماك السنوية برعاية نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الفعالية التقليدية . (أنسامد).



