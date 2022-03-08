يوم المرأة:إكسبو دبي يستضيف قادة السياسة والأعمال والثقافة

(أنسامد) - مارس 8 - روما - يستضيف إكسبو 2020 دبي، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الموافق الثامن من مارس، قادة العالم في مجالات السياسة والأعمال والتقنية والثقافة على مدار أسبوع كامل، حتى الثالث عشر من الشهر الحالي، تحت شعار اليوم الدولي للمرأة 2022، #كسر_التحيّز، الذي يراعي الفروقات ويقدم تصوّرا لعالم تسوده المساواة بين الجنسين، ويخلو من القوالب النمطية والتمييز.



وتشمل الفعاليات عدداً من حلقات النقاش التي يستضيفها المشاركون الدوليون، جنبا إلى جنب مع برامج إكسبو 2020 دبي الغنية، حيث ستشارك سيدات من منظمات دولية، ملتزمات بالتعليم وتمكين المرأة، خبراتهن وإنجازاتهن في مناقشة بعنوان "تعزيز دور المرأة في أوقات الأزمات: المرأة كقوة للتغيير"، تنظَّم اليوم 7 مارس في جناح المرأة.



كما يجري الاحتفال بدور المرأة في الرياضة في ملتقى الإنسان وكوكب الأرض، بالتعاون بين جناح أستراليا وجناح المرأة، حيث يركز المتحدثون الدوليون على كيفية ربط الرياضة النسائية بالعالم، وفوائد استضافة الفعاليات الرياضية النسائية، وفوائد برامج الرياضة بالنسبة لتنمية النساء والفتيات، إلى جانب دراسات حالة عن قيادة المرأة في الرياضة من المنطقة والعالم.



وفي الفترة من الثامن حتى التاسع من مارس، يقيم صندوق الأمم المتحدة للسكان معرضا في مركز دبي للمعارض تكريما لحقوق المنحدرات من أصل أفريقي.



وسيكون هناك أيضا الكثير من العروض الموسيقية، بما فيها عرض في حديقة الاحتفالات اليوم، وآخر في ساحة الوصل تنظمه كارتييه غداً 8 مارس.



وفي 9 مارس، ستجمع قمة الأمم المتحدة للمرأة بهدف التنمية المستدامة في مركز دبي للمعارض، كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع والمنظمات النسائية في محاولة لإحراز تقدم في هدف التنمية المستدامة الخامس، وهو المساواة بين الجنسين.



وسيستضيف أيضا مركز الأمم المتحدة العديد من الفعاليات في الفترة من الثامن إلى العاشر من مارس، بما في ذلك محادثة رفيعة المستوى بين الدكتورة ناتاليا كانيم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمتعاونين في مجال مكافحة العنصرية لتعزيز التراث والثقافة والتراث المتنوع.



(أنسامد).



