زيمبابوي تدعو العالم عبر إكسبو دبي لاستكشاف معالمها السياحية

(أنسامد) - مارس 6 - روما - نظم جناح جمهورية زيمبابوي في إكسبو 2020 دبي، منتدى "سياحة زيمبابوي .. مفتوحة للاستثمار"، بحضور باربرا رودزي نائبة وزير البيئة والمناخ والسياحة، وميشال ماديرو نائب وزير النقل وتطوير البنية التحتية، وريزون ماشيغير، المدير التنفيذي لهيئة السياحة في زيمبابوي، و تاوانده مونامباه، رئيس التخطيط والاستثمار والتعاون، وعددٍ من العاملين في قطاع السياحة والطيران.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، يستعرض المؤتمر، الذي تم افتتاحه في نادي 2020 بساحة الوصل في إكسبو دبي، فرص الاستثمار في قطاع السياحة في زيمبابوي.



وقدم القائمون على قطاع السياحة ومديري محميات الحياة البرية في زيمبابوي، تفاصيل وافية عن المناخ والحيوانات البرية هناك، حيث يأمل العاملون بالقطاع تحقيق اقتصاد سياحي يبلغ ناتجه 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025.



وكشفت باربرا رودزي، أنه منذ بداية معرض دبي إكسبو 2020، حضر أكثر من 165000 زائر إلى جناح زيمبابوي، منوهة أن هذه الأرقام تشهد على الإمكانات الهائلة التي يمتلكها إكسبو لاستعادة وجهة زيمبابوي وتعزيز السياحة والتجارة والاستثمار.



وأكدت أن المؤتمر يهدف إلى الكشف عن الجوهرة التي تسمى زيمبابوي للعالم، و التي تزخر بالفرص العظيمة، داعية العالم من خلال اكسبو للاستثمار في بلادها وخاصة في قطاع السياحة.



وأشارت إلى ان زيمبابوي شهدت في العامين الماضيين إنشاءات غير مسبوقة للبنية التحتية الإستراتيجية.



من جانبه، أشار جيفمور شيدزيدزي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة السياحة في زيمبابوي إلى أن هذا الحدث يمثل بداية رحلة مثيرة لقطاع السياحة، حيث يشير إلى إعادة فتح العلاقات مع أسواقنا الرئيسية بعد الجائحة.



وتابع : ورغم أن سوق الشرق الأوسط مربحة إلا انه ظل غير مستغل لزيمبابوي، وهو سوق يتمتع بإمكانيات كبيرة ويحقق قيمة عالية لقطاعات السياحة المختلفة، وشهدت السنوات الماضية دخول زيمبابوي إلى هذا السوق بعد إدخال الرحلات الجوية من قبل شركات الطيران الرئيسية من الشرق الأوسط؛ خاصة دولة الإمارات. (أنسامد).



