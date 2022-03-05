الإمارات:محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الأوكراني تطورات الأزمة

(أنسامد) - مارس 5 - روما - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - خلال اتصال هاتفي مع فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة - عددا من القضايا الإقليمية والدولية في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها مع عدد من قادة العالم بشأن المستجدات على الساحة الأوكرانية.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الرئيس الأوكراني على آخر التطورات الجارية حالياً، وأكد أهمية إيجاد الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم.



وأشار إلى أن دولة الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة، وحريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا من منطلق نهجها الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية.



وأكد ضرورة الاستمرار في الاتصالات الجادة لإيجاد حل سياسي للأزمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي. (أنسامد).



