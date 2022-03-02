مليارا درهم قيمة الصفقات المبرمة خلال "دبي ديرما 2022"

(أنسامد) - مارس 2 - روما - اختتمت اليوم فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2022" والتي تم خلالها إبرام صفقات زادت قيمتها على 2 مليار درهم، تأكيداً على الدور المؤثر الذي تضطلع به دبي في تهيئة الفرص لمزيد من الانتعاش الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما توفره من مساحة للقاء بين القائمين على مختلف القطاعات الحيوية لبحث مجالات جديدة للتعاون وعقد الصفقات والاتفاقات التي تعود بدورها بالإيجاب على مجمل الحركة الاقتصادية العالمية.



واستقطبت هذه الدورة من "دبي ديرما"، التي بدأت في 27 فبراير الماضي، نحو 21 ألف مشارك وزائر، ما يعكس أهمية دور الحدث كمنصة رئيسية للقاء المختصين والخبراء في قطاع طب الجلدية والتجميل، وخلق فرص استثمارية مختلفة بين الشركات المحلية والعالمية، فيما حظي المؤتمر ببرنامج علمي متكامل ضم 326 محاضرة علمية و79 ورشة عمل، بمشاركة أكثر من 349 متحدثاً، حيث ركزت النقاشات على التطورات المتعلقة بالجراحات التجميلية والليزر وطب الجلد التجميلي ومكافحة الشيخوخة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.



كما عقدت ورشات عمل ناقشت مواضيع شملت: المعالجة العلمية الحديثة لتحلل الدهون، وتقنية ليزر البيكوسكند الجديدة المستخدمة لإزالة الوشوم ومعالجة الندوب وطرق الحفاظ على ملامح الوجه الطبيعية بعد فقدان الوزن بشكل ملحوظ وكيفية التعامل مع الندوب الجراحية المعقدة والحروق وكيفية التعامل مع الأجهزة الحديثة للوخز بالإبر الدقيقة /مايكروبلادينغ/، إضافة إلى موضوع تجديد خلايا الجلد وإصلاح الأنسجة التالفة. (أنسامد).



