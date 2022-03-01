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إكسبوالشارقة يستضيف النسخة الأولى من المعرض العالمي للورق
    (أنسامد) - مارس 1 - روما - يستضيف مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 7 حتى 9 من مارس فعاليات النسخة الأولى من المعرض العالمي للورق بمشاركة أكثر من 75 شركة من كبريات وأهم شركات الورق العالمية و العديد من الشركات الوطنية والمحلية ونخبة من العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال الصناعات الورقية والتحويلية.

    ويقدم المعرض الذي تنظمه شركة "الفرات للمعارض" أحدث منتجات صناعات الورق والكرتون ومستلزمات ماكينات الطباعة والتغليف وخطوط الإنتاج والمواد الأولية مثل: المواد الكيميائية و ورق التغليف والطباعة والأحبار والمنتجات الورقية الصحية الجاهزة إلى جانب عرضً لأحدث الآلات والتقنيات والتكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال. (أنسامد).

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