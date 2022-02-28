الإمارات ومصر توقعان إتفاقية لدعم التعاون الإقتصادي

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - وقعت شركة الإتحاد لائتمان الصادرات التابعة للحكومة الإتحادية والشركة المصرية لضمان الصادرات إتفاقية تعاون مشترك لدعم المشاريع الإماراتية والمصرية في الدولتين إضافة إلى مبادراتهم التعاونية في البلدان الآخرى.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، ستعمل الإتفاقية بين الشركتين المملوكتين للدولتين على دعم التعاون التجاري والإقتصادي القوي وتعزيز العلاقات التجارية وتأمين الصادرات مع مجموعة واسعة من شركات ائتمان الصادرات من أجل تقليل المخاطر بسبب مختلف العوامل السياسية والتجارية وغير التجارية.



ويؤدي التعاون بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات الذي بدأ في نهاية عام 2019 دورا حيويا في التجارة غير النفطية على الرغم من التبعات الإقتصادية الناجمة عن تداعيات وباء كورونا.



وتعليقا على التعاون الإستراتيجي بين الجانبين، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الإتحاد لائتمان الصادرات: تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على علاقة ثنائية تاريخية قوية مع جمهورية مصر العربية وتستمر العلاقات التجارية بالتحسن مستفيدة من مجموعة من أوجه التعاون الاستراتيجي.



وأضاف : من خلال تعميق شراكتنا الحالية، ستساهم إتفاقية إعادة التأمين في خلق فرص تجارية متميزة للشركات المحلية لتحسين قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية.



من جهته، قال محمد عزام، العضو المنتدب المدير العام للشركة المصرية لضمان الصادرات: لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة شريكنا التجاري الرائد في المنطقة، وكان هناك تعاون تجاري متبادل كبير بين مواطني البلدين لفترة طويلة.



وتابع : نعتقد أن شراكة إعادة التأمين المتبادلة مع الإتحاد لائتمان الصادرات ستؤدي إلى حقبة جديدة من الإزدهار الإقتصادي، ما سيحدث فرقا كبيرا في معاملاتنا التجارية من خلال مجموعة واسعة من حلول تأمين الصادرات التي تقدمها كل من الوكالتين.



وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الإقتصاد أن التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر في عام 2020 بلغت 25.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.34 في المائة مقارنة بـ 22.1 مليار درهم في عام 2019. (أنسامد).



