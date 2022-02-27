مسؤول أممي يثمن مبادرات الإمارات لحماية البيئة

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - ثمن عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، مبادرات دولة الإمارات لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة .



وأكد أن قمة مستقبل الغذاء التي عقدت في اكسبو 2020 دبي بمشاركة أكثر من 192 دولة، تُعد مناسبة عالمية مهمة؛ لمناقشة التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، خاصة المتعلقة بالأمن الغذائي، مؤكداً أن استضافة الإمارات لقمة المناخ العالمية 2023 يمثل تأكيداً على دعمها الدائم للمبادرات البيئية والاستدامة.



وكشف الواعر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركته في قمة الغذاء في إكسبو دبي ان هناك 7 دول في الشرق الأدنى وشمال افريقيا ستصنف ضمن الدول الأكثر جفافاً، خلال العقد القادم، مشددا على أن قضية التغييرات المناخية تعد أبرز وأهم التحديات التي يواجها الأمن الغذائي العالمي، التي أثرت على الأنماط التقليدية لهطول الأمطار التي يعتمد عليها المزارعون في انتاج الغذاء، علاوة على أن المنطقة تعاني من ندرة المياه ونقص الموارد المائية، حيث تعتبر أقل حظا في المياه في العالم.



وثمن المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، الدور المحوري التي تلعبه دولة الإمارات في المبادرات البيئية، لافتاً إلى ان الإمارات بادرت بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ لإطلاق "مبادرة AIM4C "، التي تهدف إلى معالجة تغير المناخ والجوع العالمي من خلال توحيد الجهود المشتركة، لزيادة الاستثمار بشكل كبير وغير ذلك من أشكال الدعم في الزراعة الذكية وابتكار النظم الغذائية.



ودعا الواعر ، عبر منصة إكسبو دبي، العالم إلى النظر في الأفكار المبتكرة كوسيلة جديدة لتحقيق الأمن الغذائي، قائلاً: عقدنا بالإتفاق مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قمة الغذاء من أجل لفت الأنظار وعقد جلسات عمل مع المختصين والخبراء لبحث أفضل الحلول الابتكارية الجديدة، لمواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على الأمن الغذائي، من ندرة المياه والتغير المناخي، الاحتباس الحراري، والتصحر، علاوة على النزاعات المسلحة التي توسعت جغرافياً، وزمنياً حيث استمرت لأكثر من عقد كامل.



و أشار إلى أن الزراعة تأثرت بتلك الحروب والنزاعات المسلحة، حيث أثرت على قدرة الأراضي على الإنتاج، وتحول المزارعين إلى مهاجرين مشردين سواء هجرة داخلية او خارجية، خاصة أنهم يشكلون الذراع الرئيسي المسؤول عن الامن الغذائي في العالم، فضلاً عن الزيادة السكانية المضطربة عالمياً . (أنسامد).



