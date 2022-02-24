الشارقة للكتاب تبحث تطوير العلاقات الثقافية مع لومبارديا

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - بحث أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب خلال لقائه بمقر الهيئة، مع ستيفانو برونو جالي، مستشار الثقافة لدى إقليم لومبارديا الإيطالي، وداميانو فيور نائب القنصل العام الإيطالي في الدولة، سبل التعاون بين الشارقة والمدن الإيطاليّة على مستوى تنظيم الفعاليات الأدبية وتنسيق العمل المشترك ودعم جهود الترجمة بين العربية والإيطالية.



وشهدت زيارة الوفد إجتماعاً تنسيقياً وجولة تعريفية في الهيئة والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر حيث اطّلع الوفد على دور "معرض الشارقة الدولي للكتاب" و"مهرجان الشارقة القرائي للطفل" في دعم صناعة النشر واستحداث فرص جديدة بين أسواق الكتاب العالمية إضافةً لفتح أفق متجدد لتبادل الخبرات والتجارب مع مؤلفين وكتاب ومثقفين وفنانين ورسامي كتب أطفال من كافة أنحاء العالم.



وناقش الجانبان برنامج فعاليات الشارقة ضيف شرف بـ "معرض بولونيا الدولي للكتاب" 2022 وتفاصيل مشاركة إيطاليا ضيف شرف الدورة الـ 41 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب" وأكدا أهمية معارض الكتب في بناء جسور تواصل حيّة بين مؤسسات النشر والمؤسسات الأكاديمية وشركات إنتاج المحتوى الإبداعي لدى الجانبين. (أنسامد).



