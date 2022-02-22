الإمارات تتصدر قائمة مراكز تجارة الماس الخام في العالم

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - تصدرت دولة الإمارات قائمة مراكز الماس الخام في العالم بعد أن تجاوز حجم التداولات في هذا القطاع بالدولة 22.8 مليار دولار خلال العام 2021 وفقا لما صرح به أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة الذي أكد أن قطاع الماس المصقول في الإمارات واصل نموه بوتيرة متسارعة إلى أن قاربت الدولة تصدر ترتيب الدول حول العالم.



جاءت تصريحات بن سليم في كلمته الافتتاحية للنسخة الخامسة من مؤتمر دبي للماس الذي استضافه مركز دبي للسلع المتعددة - السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع - اليوم في أتلانتس النخلة دبي تحت شعار "مستقبل الماس" وحضره 550 مسؤولا حكوميا رفيع المستوى وأعضاء نقابات تجارية وقادة قطاع من مختلف فئات سلاسل التوريد تنوعت بين شركات تشغيل المناجم ومصنعي الماس إلى جانب شركات التمويل والتجار.



ومنذ عام 2015 شهدت قيمة تجارة الماس الخام في الإمارات ارتفاعا بنسبة 76% متجاوزة بلجيكا التي تعد المركز الرائد لتجارة الماس الخام في العالم وحققت تجارة الماس في الإمارات نموا بنسبة 83% بين عامي 2020 و 2021 ما يعكس مرونة القطاع في الدولة ودور دبي الراسخ في القطاع على مستوى العالم .



وساهمت الرحلات الجوية المباشرة بين دولة الإمارات ومراكز الماس الأخرى حول العالم بما في ذلك الدول الإفريقية التي تحتضن مناجم الماس ومراكز تصنيع الماس في الهند إلى وجود سلسلة إمداد متصلة تقع دبي في منتصفها تماما وكما تحتضن دبي مكتبي عملية "كيمبرلي" /KP/ في الدولة ما يجعل الإمارة البوابة الوحيدة لدخول الماس الخام إلى الإمارات.



وناقش المؤتمر أصعب التحديات التي تواجه القطاع وفرص النمو فيه وتضمنت أجندته أربع جلسات نقاشية رئيسية حملت عناوين، "لماذا حقق الماس أداء جيدا خلال جائحة كوفيد؟" و"المستهلكون الجدد والمتطلبات المتغيرة" و"إعادة النظر بسلسلة توريد الماس" و"القطاع من وجهة نظر النقابات التجارية".



وتحتضن بورصة دبي للماس أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس اليوم أكثر من 1100 شركة عالمية وإقليمية متخصصة في تجارة الماس والأحجار الكريمة حيث توفر للشركات المسجلة والخبراء بنية تحتية متطورة من الطراز العالمي مدعومة بمحفظة واسعة من المنتجات والخدمات بهدف مواصلة النمو وتحفيز التدفقات التجارية انطلاقا من أسس متينة وموثوقة (أنسامد).



