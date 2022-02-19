جهود إيطاليا في الطاقة النظيفة في إكسبو دبي

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - اطلع المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الاماراتي لشؤون الطاقة والبترول خلال زيارته جناح إيطاليا في "إكسبو 2020 دبي" على جهود إيطاليا في الطاقة النظيفة والاستدامة.



وكان في استقبال شريف العلماء في الجناح الإيطالي الذي يحمل شعار "الجمال يجمع الناس"، باولو جليسنتي المفوض العام لجناح إيطاليا وعدد من مسؤولي كبريات الشركات الإيطالية.



واطلع العلماء على جهود إيطاليا في مجالات الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة والاستدامة والتغير المناخي ومساعيها الواضحة لتحقيق الريادة بمختلف المجالات لا سيما الزراعية العضوية ذات الطابع المستدام.



كما تعرف على التراث الثقافي والحضاري الذي اتسمت به ايطاليا عما سواها من دول العالم والتجارب التي يعرضها الجناح والتي تجسد الحضارة الإيطالية الغنية والتطور التكنولوجي الكبير الذي تشهده في المجالات كافة بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات المرتبطة في الطاقة بمختلف أشكالها.



يذكر أن الجناح الإيطالي في "إكسبو 2020 دبي" الذي يقع في منطقة الفرص يتيح لزواره خوض تجربة فريدة لاكتشاف تاريخ الدولة وريادتها في العديد من المجالات، فيما يجسد تصميم الجناح الذي يشغل مساحة 3500 متر مربع بارتفاع 25 مترا صورة 3 هياكل لسفن مقلوبة تغطي سقف المبنى منتصبة فوق أعمدة طويلة يحمل كل منها لونا من ألوان علم إيطاليا حيث يهدف التصميم إلى الاحتفاء بالمستكشفين الإيطاليين.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



