تعزيز التعاون بين "أبوظبي الحكومية" و"يوداستي" العالمية

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - وقعت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، والتابعة لدائرة الإسناد الحكومي، اتفاقية مع منصة "يوداستي"، منصة التعليم الإلكترونية العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات العلمية والتدريبية ذات الاهتمام المشترك.



وقع الاتفاقية محمد غياث، القائم بأعمال مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية؛ وغابريال دالبورتو، الرئيس التنفيذي لمنصة "يوداستي".



وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود لإطلاق برامج متميزة مصممة خصيصاً للكشف عن الإمكانات القيادية والرقمية لموظفي حكومة أبوظبي، والشباب وأفراد المجتمع في الإمارة، والعمل على سد فجوة المهارات الرقمية المستقبلية.



تتماشى هذه الخطوة مع التزام أكاديمية أبوظبي الحكومية بتعزيز مهارات الكفاءات العاملة في إمارة أبوظبي وإتاحة المجال أمامها للإسهام بشكل فاعل في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي المتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.



تسعى الاتفاقية إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين أكاديمية أبوظبي الحكومية ومنصة "يوداستي"، فضلاً عن تنظيم الندوات، والمؤتمرات، والدورات التدريبية وورش العمل المشتركة، والأنشطة والفعاليات المتنوعة.



و سيعمل الطرفان على إعداد وتقديم برامج مصممة خصيصاً للكشف عن المهارات القيادية والرقمية للفئات المستهدفة، والعمل على تزويدهم بالمهارات اللازمة بما يسهم في تمكينهم من تحقيق التميز الوظيفي مستقبلاً.



و بموجب الاتفاقية، ستعمل منصة "يوداستي" على توفير قنوات مخصصة لتسهيل وصول الفئات المستهدفة للبرامج وتقديم كافة أشكال الدعم لها.



وتغطي الاتفاقية المشاركة في برنامج "أبوظبي لاكتساب الخبرات" من خلال دعم وتشجيع أصحاب الإمكانات العالية من موظفي حكومة أبوظبي لخوض رحلة تدريب وتعلم عملية عالمية المستوى.



المصدر : وكالة الأنباء الاماراتية (أنسامد).



