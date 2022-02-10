القيمة السوقية للبورصات المالية العربية ترتفع 4.54% في يناير

(أنسامد) - فبراير 10 - روما - رتفعت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي 4.54% في نهاية شهر يناير من عام 2022 لتصل إلى حوالي 3961 مليار دولار ، مقارنة بالقيمة المسجلة في نهاية ديسمبر 2021، بحسب بيانات صندوق النقد العربي.



وأنهي مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر يناير من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.96% ليصل إلى نحو 498.82 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر ديسمبر من عام 2021.



وأظهرت بيانات النشرة الشهرية لأسواق المال العربية الصادرة اليوم أن غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية شهدت ارتفاعا، في نهاية شهر يناير من عام 2022 مقارنةً بنهاية شهر ديسمبر 2021، لتواصل بذلك محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية عام 2021، وتعكس الارتفاع المسجل في مؤشرات القيمة السوقية على إثر تحسن مؤشرات عدد من القطاعات منها: البنوك والخدمات المالية، والبتروكيماويات، والاستثمار، والاتصالات.



وأضافت النشرة أن استمرار حركة الإدراجات الجديدة في عدد من البورصات العربية في الأسواق الرئيسة ومنصات تداول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى توسعة قاعدة الأسواق، كان له الأثر الإيجابي على مؤشرات الأداء في ظل استمرار جهود البورصات العربية لرفع مستويات السيولة وزيادة معدلات التداولات، وجذب الاستثمار الأجنبي، علاوة على استمرار مواصلة مساعيها لتعزيز مبادئ حوكمة الشركات المدرجة والتحول المالي الرقمي، وتنمية أسواق الدين.



وذكرت أنه كان للتوقعات الإيجابية لنتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصات العربية عن عام 2021، أثراً ايجابياً على تحفيز أداء عدد من البورصات العربية. (أنسامد).



