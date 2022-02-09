الامارات تبحث الشراكة الاقتصادية مع شمال إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - بدأ عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة زيارة رسمية إلى إيطاليا تستمر خلال الفترة من 6 حتى 11 فبراير الحالي، على رأس وفد اقتصادي من جهات حكومية ومن القطاع الخاص.



ويضم جدول الزيارة عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء حكومات ونخبة من كبار المسؤولين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والتجاري، إلى جانب زيارات ميدانية لمجمعات صناعية وتكنولوجية متقدمة في كل من مدينة ميلانو شمال إيطاليا والعاصمة روما.



وتأتي الزيارة في إطار بحث جوانب التعاون القائم وآفاق تطويره مستقبلاً وفرص الشراكات الاقتصادية المطروحة على الصعيدين الحكومي والخاص وبما يخدم الأهداف التنموية لجميع الأطراف.



وخلال زيارته إلى مدينة ميلانو، اجتمع عبد الله بن طوق المري مع سعادة أتيليو فونتانا رئيس إقليم لومبارديا، أحد أكثر الأقاليم النشطة اقتصادياً بشمال إيطاليا.



وتم خلال الاجتماع بحث فرص تعزيز التعاون الثنائي وسبل تنميته في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.



وجرى خلال اللقاء استعراض أهم التجمعات الصناعية في الإقليم وامتداد نشاطها في مختلف القطاعات لتشمل معاهد البحث والتطوير والشركات الناشئة والتي تنظر إليها إيطاليا كوسيلة فاعلة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة وخلق شبكات تعزز فرص الشركات في الارتقاء بخدماتها بفضل البنى التحتية واللوجستية المتكاملة والمتطورة.



إلى جانب ذلك، زار عبد الله بن طوق المري والوفد المرافق له، مقر وكالة التجارة الإيطالية، حيث التقى معاليه بسعادة سيفانو بوناتشيني، رئيس إقليم إميليا رومانيا، والسيد كارلو فيرو - رئيس وكالة التجارة الإيطالية.



ويمثل إقليم إميليا رومانيا، موطن لأهم المجمعات الصناعية المتخصصة في صناعة السيارات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية المتقدمة، والرعاية الصحية.



وبحث الوزير خلال الزيارة، فرص تعزيز التعاون وجذب الاستثمار المتبادل في مجالات الابتكار والاستدامة والقطاعات المستقبلية بما يشمل تحفيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق، واستكشاف الفرص الجديدة لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية مع هذا الإقليم الاستراتيجي في القطاعات الحيوية والجديدة كافة بما ينسجم مع توجهات البلدين في الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة وقائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. (أنسامد).



