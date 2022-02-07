الإمارات : الهلال الأحمر يوقع اتفاقية مع يونيليفر جلف

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة "يونيليفر جلف م.م.ح" اتفاقية تعاون في المجال الإنساني، تقدم الشركة بموجبها تبرعات عينية من منتجاتها لدعم برامج الهيئة الإنسانية وعملياتها الإغاثية.



وقع الاتفاقية من جانب الهيئة محمد سالم الجنيبي مدير مركز الهلال الأحمر في الشارقة، فيما وقعها من جانب "يونيليفر جلف" أحمد قدوس المدير التنفيذي للشركة في الخليج والمشرق وشمال أفريقيا.



وحددت بنود الاتفاقية أطر التعاون ومجالات التنسيق بين الجانبين ومسؤوليات كل طرف في تحقيق أهداف الاتفاقية وتنفيذها على أرض الواقع.



ورحب الجنيبي بمبادرة الشركة وأعتبرها مؤشرا مهما على اهتمامها بجانب المسؤولية المجتمعية وسعيها الحثيث للارتقاء بمجالات التعاون في هذا الجانب الحيوي، مؤكدا أن الاتفاقية تفتح آفاقا أرحب للتنسيق والتعاون بين الجانبين وتعزيز الشراكة في واحدة من أهم مجالات العمل الإنساني والتنموي لتعزيز قدرة الشرائح الضعيفة على مواجهة ظروف الحياة الصعبة.



من جانبه قال أحمد قدوس إن "يونيليفر جلف" تتطلع للمزيد من التعاون والشراكة مع الهلال الأحمر إيمانا بالدور الكبير الذي تضطلع به الهيئة في مجالات العمل الإنساني محليا وخارجيا، مؤكدا أن هذا النوع من الشراكات يمثل أولوية في الوقت الراهن ويعتبر الأهم لأنه يرتبط بالإنسان وتلبية احتياجاته الضرورية خاصة فيما يتعلق بالغذاء.



وقال إن السمعة التي اكتسبتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عالميا حدت بالقائمين على أمر الشركة لتوثيق عرى التعاون معها من خلال توقيع هذه الاتفاقية الإطارية.



المصدر : وكالة الأنباء الاماراتية (أنسامد).



