وزيرة خارجية كولومبيا تدين الهجمات الحوثية ضد الإمارات

YK9 (أنسامد) - فبراير 5 - روما - أدانت جمهورية كولومبيا هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي مارتا لوسيا راميريز وزيرة خارجية كولومبيا.



وأعربت مارتا لوسيا راميريز - خلال الاتصال الهاتفي - عن إدانتها الشديدة لهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدة تضامن بلادها مع دولة الإمارات في كافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.



و تقدمت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 17 يناير الماضي وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



المصدر : وكالة الأنباء الاماراتية (أنسامد).



