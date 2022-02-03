كبار المنتجين وتجار التجزئة العالميين يشاركون في جلفود 2022

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - ينطلق معرض جلفود 2022 في دورته الـ 27 على مدى خمسة أيام في الفترة من 13 حتى 17 فبراير الحالي بمركز دبي التجاري العالمي كاشفا عن جيلٍ جديد من الأعمال التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات في الوقت الذي يتطلّع فيه المنتجون وتجار التجزئة لاغتنام الفرص الناشئة التي توفرها سلوكيات الشراء المتغيرة للمستهلكين.



ويستقطب المعرض عدداً من كبار الجهات الفاعلة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل مشرق للقطاع ودعم المساعي الرامية للحد من الهدر الغذائي وتحسين مصادر المكونات الغذائية وعمليات التغليف فضلاً عن تحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز حضور القطاع كمنظومة عمل مسؤولة وسريعة الاستجابة في ظل اتجاه القطاع فعلياً نحو استخدام أحدث تقنيات الإنتاج والتوزيع يواصل المستهلكون ضغوطاتهم على الجهات الفاعلة في القطاع في مختلف أنحاء العالم لتقديم ابتكاراتٍ نوعية تواكب مستويات الطلب المتنامية على المنتجات والخدمات التي تعزز الاستدامة والصحة العامة وتسهم في خفض البصمة الكربونية للقطاع.



ويستعد المعرض في دورته لعام 2022 لتوفير منصة لإطلاق عدد من أحدث الابتكارات في مجال عمليات التغليف المستدامة والمنتجات الغذائية عديمة الانبعاثات الكربونية وعرض أحدث المنتجات المعبأة في عبوات يسهل تحويلها إلى سماد وعلب قابلة لإعادة التدوير ما يشكل أحد الإنجازات المبتكرة في عمليات التغليف في حين تعتزم شركة "إن زد إم بي" التي تتخذ من نيوزيلندا مقراً لها عرض أولى منتجاتها المُعتمدة من الزبدة عديمة الانبعاثات الكربونية والتي تم تصنيعها بالكامل بطريقة مستدامة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.



وتنطلق فعالية جلفود إنسباير الجديدة بالتزامن مع فعاليات المعرض وتستمر خمسة أيام من 13 حتى 17 فبراير حيث تركز على عدد من أهم المواضيع والتوجهات والقضايا العالمية الملحّة من خلال الحوارات التي تقام بمشاركة نخبة من قادة الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات وكبار المسؤولين وصناع السياسات وقادة قطاع التجزئة وخبراء التكنولوجيا وخبراء الزراعة والمحللين، وخبراء استشراف المستقبل. (أنسامد).



