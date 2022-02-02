الإمارات تنظم "بريك بلك الشرق الأوسط" بمشاركة القطاع البحري

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط" - الحدث الأكبر في المنطقة والمخصص لقطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى.. بمشاركة واسعة من قادة القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.



وتضمن اليوم الأول جلسات نقاشية شارك فيها نخبة من الخبراء والقادة رؤاهم حول عدة موضوعات مهمة منها استراتيجيات التعافي لمواجهة التحديات الحالية وتوقعات السوق بالنسبة للقطاع.



ويختتم الحدث فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي وشهد اليوم الأول من المؤتمر زيادة لافتة في عدد الحضور مقارنة بالعام الماضي بلغت 35 بالمائه.



ويعكس حجم المشاركة الكبير من المختصين في قطاع شحن البضائع السائبة ومعدات المشاريع حرصهم على أن يكونوا جزءا من شبكة مترابطة أسهمت على مدى السنوات الماضية في تعزيز نمو القطاع.



وتتميز نسخة "بريك بلك الشرق الأوسط" 2022 والتي تنظم حضوريا بعد أن تم تنظيمها رقميا العام الماضي بجدول أعمال حافل بالموضوعات المهمة التي تؤكد قدرة الحدث على تعزيز النمو المستدام وتوفير منصة تجمع أبرز اللاعبين الرئيسيين لدعم الاقتصاد.



وتناول المشاركون القضايا المتعلقة بالوضع الحالي للسوق والفرص المتاحة في القطاع ودور قطاع شحن البضائع السائبة ومعدات المشاريع في الخروج من الأزمة الحالية والتعلم من قصص النجاح.



وتضمنت قائمة المشاركين في الجلسة النقاشية أمادو ديالو الرئيس التنفيذي لشركة "دي اإش إل غلوبال فورواردينغ" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وكريستيان لوند كنودسن الرئيس العالمي لحلول الشحن الخاصة في شركة "ميرسك" وكيرياكوس باناييدس المدير العام لشركة "إيه إيه إل" للشحن ومارتن هارين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في "هارين وشركاه" و"إس إيه إل" للشحن وأدار الجلسة النقاشية سيريل فارغيز مدير الخدمات اللوجستية العالمية في شركة "فلور" العالمية.



وتناولت جلسات اليوم الأول أيضا موضوعات مثل سد الفجوة في المواهب وتمويل المشاريع والاستثمارات والفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية وسيتضمن اليوم الثاني فعالية "نساء في بريك بلك" واستعراض جودة حياة البحارة في منطقة الشرق الأوسط ونظرة عامة على مشاريع الموانئ في غرب إفريقيا" كما سيتم تنظيم يوم التعليم بحضور عدد من الطلاب (أنسامد).



