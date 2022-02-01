رئيس إسرائيل يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - زار إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل - الذي يقوم بزيارة بدولة الامارات العربية المتحدة - جامع الشيخ زايد الكبير ترافقه حرمه السيدة الأولى ميشال هرتسوغ وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.



وتجول الرئيس والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر؛ المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.



كما تعرفوا على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.



بدأ رئيس إسرائيل إسحاق هرتزوغ صباح الأحد زيارة رسمية إلى الإمارات، هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي للدولة الخليجية.



ويزور هرتزوغ أبوظبي بدعوة شخصية من الشيخ محمد بن زايد.



وفي عام 2020، وقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية أُطلق عليها اسم "اتفاقيات إبراهام". وتتقاسم الدولتان الخليجيتان وإسرائيل مخاوف مشتركة من إيران والقوات المتحالفة معها في المنطقة.



تتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة بعد التداعيات الاقتصادية السلبية محلياً لأزمة تفشي وباء كوفيد-19. ووقّعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات وفي السياحة والمال وغيرها.



وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة فتح فرع لها في الإمارات...هذا وقد زار نحو مئتي ألف إسرائيلي الإمارات منذ إقامة العلاقات، حسبما أفاد القنصل العام لإسرائيل في دبي الشهر الماضي. (أنسامد).



