وزير خارجية الفاتيكان: الإمارات نموذج رائد للتضامن الإنساني

(أنسامد) - يناير 27 - روما - أكدت الفاتيكان أن دولة الإمارات تعد نموذجا رائدا للتضامن الإنساني العالمي ومبادراتها الإنسانية لا تعترف بحدود الجغرافيا وتجسد جهودها لنشر قيم التعايش والتسامح في العالم أجمع.



جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي بين عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وبيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان.



وأعرب بارولين عن تضامنه مع دولة الإمارات عقب الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، متقدما بخالص التعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 17 يناير الجاري وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



من جانبه توجه عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى بيترو بارولين على مشاعره الصادقة، مؤكدا على الدور المهم للفاتيكان في خدمة القضايا الإنسانية وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين جميع الشعوب.



كما أكد عبد الله بن زايد حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الفاتيكان على مختلف الأصعدة.



وقد شهدت العلاقات بين دولة الإمارات والفاتيكان نموا مستمرا لاسيما على الصعيد الإنساني ونشر قيم الأخوة الإنسانية حيث جمعت دولة الإمارات عام 2019 في لقاء الإخوة الإنسانية البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتم خلاله التوقيع على "وثيقة الأخوة الإنسانية" بهدف تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب والتصدي للتطرف. (أنسامد).



