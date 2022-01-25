"أبوظبي للزوارق السريعة" يشارك في 27 جولة دولية خلال 2022

(أنسامد) - يناير 25 - روما - يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة من أجل موسم بحري جديد ومشاركات دولية مهمة على الأجندة العالمية في مختلف البطولات الحاضرة والتي تتقدمها بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وبطولة العالم لزوارق الفورمولا2، وبطولة العالم للدراجات المائية، وبطولة العالم لزوارق الإكس كات وبطولة العالم في روين، وتحدي الـ 24 ساعة للفورمولا 2.



وبدأ الفريق تحضيراته مبكرا والإعداد والتجهيز في مقر ورشة الفريق في نادي أبوظبي للرياضات البحرية وذلك لتحقيق انطلاقة قوية للموسم الدولي في البطولات المذكورة، والتي ينافس فريق أبوظبي دوما على ألقابها.



ويحمل فريق أبوظبي ألقاب 3 بطولات عالمية حققها الموسم الماضي إضافة لـ 3 فضيات وبرونزيتين عن حصاد المشاركة في 2021، ويبحث هذا الموسم عن الدفاع عن الألقاب والمنافسة على المراكز الأولى في كافة البطولات.



وتبدأ عجلة البطولات الدولية في شهر مايو المقبل وتستمر حتى شهر ديسمبر متضمنة 27 جولة في البطولات الدولية الـ 6 المختلفة المشار إليها.



من جهته وجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب الشكر والعرفان إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي وذلك لتوفيره كل العناصر والإحتياجات من أجل المشاركات الدولية المرتقبة للفريق، وتجهيز كل ما يلزم لتقديم صورة مشرقة للألعاب البحرية، كما وجه الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة للمتابعة الدائمة ودعم استمرار كافة المسابقات والرياضات البحرية الحديثة والتراثية.



وأكد أن طموح المشاركة الدولية في الموسم الحالي لن يقف عند حاجز المشاركة، طامحا في إحراز المراكز الأولى فريق أبوظبي وبقوة على المراكز الأولى.



وقال : "فريق أبوظبي يمتلك تاريخا طويلا من الإنجازات والألقاب وهو قادر على أن يقدم موسما قويا وينافس على كل الألقاب، وطموحنا كبير بأن نوفق هذا الموسم في تحقيق أرقام قياسية وألقاب تهدي للرياضة البحرية الإماراتية فرحة جديدة وإنجازات تضاف للإنجازات السابقة".



(أنسامد).



