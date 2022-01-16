"زايد للاستدامة" :الإمارات تحتفي برواد المستقبل

(أنسامد) - يناير 16 - روما - تشكل جائزة زايد للاستدامة منصة عالمية ملهمة لإعداد رواد المستقبل من قادة الاستدامة وتحفيز الأجيال القادمة لتبني أسلوب حياة مسؤول ومستدام ، وتحتفي الجائزة غدا في إكسبو 2020 دبي وخلال الحفل الافتتاحي لأسبوع أبوظبي للاستدامة بالفائزين بدورتها لعام 2022 ومنهم كوكبة من المدارس في العالم التي نجح طلابها في تطوير مشاريع مبتكرة في مجالات عدة ترتبط بالاستدامة وتشمل الصحة والغذاء والطاقة والمياه.



وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في التقرير التالي جهود جائزة زايد للاستدامة التي تأسست عام 2008 في تحفيز الأجيال الناشئة والشباب على الانخراط فيها من خلال "فئة المدارس الثانوية العالمية" ، وتسلط الضوء على مشاريع المرشحين للفوز بالدورة الحالية للجائزة والذين قدموا مجموعة من الابتكارات القيمة التي توظف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أعلى معايير الاستدامة مع تطوير طرق تعليم تتيح للطلبة الإلمام بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة بشكل أكثر شمولية.



ومنذ عام 2012 تكرم جائزة زايد للاستدامة الشباب باعتبارهم قوة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة ، وتسهم فئة المدارس الثانوية العالمية منذ قرابة عقد من الزمن في إعداد قادة الغد في مجال الاستدامة من خلال العمل على توظيف حماسة وإبداع الشباب ورغبتهم في إحداث تغيير إيجابي.



وتكرم هذه الفئة ستة مدارس ثانوية من ستة مناطق عالمية مختلفة تشمل الأمريكيتين، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ ، وتصل قيمة الجائزة إلى 100 ألف دولار لكل مدرسة وينبغي على المدارس اقتراح مشاريع يمكن تنفيذها خلال 12 إلى 24 شهر من تاريخ استلام الجائزة، على أن تحقق نتائج ملموسة في عدد من مجالات الاستدامة وهي الصحة والغذاء والطاقة والمياه.



كما تكرم الجائزة التي تأسست في عام 2008 الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمنظمات غير الربحية، التي تقدم حلولاً وتقنيات رائدة تهدف إلى تعزيز فرص توفير مياه نظيفة، وخدمات رعاية صحية محسنة، وطاقة النظيفة، وخدمات عامة أفضل، ودعم البنية التحتية، والزراعة المستدامة، والتعليم، وغيرها. (أنسامد).



