إكسبو 2020 دبي يقترب من تسجيل 9 ملايين زيارة خلال 3 أشهر

(أنسامد) - يناير 4 - روما - سجل " إكسبو 2020 دبي" 8,958,132 زيارة على مدار الثلاثة أشهر الأولى من انعقاده، بفضل قائمة من الفعاليات التي تم تنظيمها على مدار موسم الأعياد خلال شهر ديسمبر، و يستمر في تقديم العروض الرياضية، والموسيقية، والثقافية عالمية الطراز لزواره والمُزمع انعقادها خلال النصف الثاني من فترة انعقاد الحدث الدولي المحددة بستة أشهر.



وفي الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2021، استضاف إكسبو 2020 دبي 8902 قائد حكومي، منهم وزراء، ورؤساء دول، ورؤساء وزراء، وقادة دول، شهدوا العديد من الفعاليات الرسمية، شملت فعاليات الأيام الوطنية في إكسبو، والتي توفر فرصة فريدة لتسليط الأضواء على ثقافة وإنجازات كل دولة بعينها، لا سيّما جناحها الخاص وجدول فعالياتها خلال فترة انعقاد الحدث الدولي.



وعلى مدار الثلاثة أشهر الأولى من انعقاد الحدث الدولي حققت التذاكر الموسمية لإكسبو 2020 دبي، إضافة إلى الزيارات المتكررة لإكسبو 2020 قرابة نصف مجموع الزيارات /47 في المائة/، مسجلة 3.5 مليون زيارة مما يؤكد حرص الزوار على تكرار التجارب التي تتطلب أكثر من زيارة لموقع الحدث الدولي.



وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، المدير العام لإكسبو 2020 دبي : " لقد دخلنا عامنا الجديد، بعد أن نجحنا في بناء صداقات متينة ستمكّننا من اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن بعض أكبر التحديات التي تواجهنا جميعا".



وأضافت الوزيرة : " تمثل أحدث أرقامنا خير دليل على تصميم جميع المشاركين في إكسبو 2020، وعملهم الجاد، بينما نقطع نصف الطريق.



ومع استمرار وضع صحة الجميع وسلامتهم ورفاهيتهم على قمة أولوياتنا، فإن الأرقام تعكس أيضا مدى قوة تدابير السلامة الصارمة التي نواصل تطبيقها للتصدي لوباء " كوفيد-19" ، والتي تستمر في حماية زوار إكسبو 2020، وموظفيه والمشاركين فيه على حد سواء".



و تضمنت أبرز الفعاليات خلال شهر ديسمبر عروض الألعاب النارية المُبهرة، والعروض الموسيقية الرائعة في ليلة رأس السنة، التي قدماها المنسقان الموسيقيان " دي جي " المشهوران عالميا أرمن فان بورين، وديميتري فيغاس ، و توجت الاحتفالات شهرا رائعا بدأ باحتفال دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، وضمّ عرضا مذهلا لـلمغنية "أليشيا كيز، وحفل للموسيقار "إيه آر رحمان"، هو الأول له منذ عامين.



و تشهد 87 يوما المتبقية من الحدث الدولي المزيد من الفعاليات والتجارب المذهلة، بداية من زيارة الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا يوم 5 يناير، وصولا إلى انعقاد أول أسبوع للأهداف العالمية يُقام على الإطلاق خارج مدينة نيويورك في نهاية الشهر الجاري . (أنسامد).



