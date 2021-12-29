(أنسامد) - ديسمبر 29 - روما - طالب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة : ادعوا زملائي في الحكومة ان يتحلوا بالشفافية التامة واطالبهم بعرض كل التقارير وفق أرقام دقيقة على كل الليبيين.



واضاف الدبيبة نتعهد بالوفاء لهذا الشعب لتحقيق آماله وعودة الحياة له بعد سنوات من الظلم والقهر كما دعا الدبيبة كل الأجهزة الحكومية دون استثناء ان يحشدوا الهمة لعودة العمل بالوثيرة التي كنا قد بدأنا بها من الأول واضاف في النهاية الشعب الليبي يريد دستورا حقيقيا يساوي بين جميع أبنائه دون تمييز واشار اننا نسعى لاستثمار الوقت لتحقيق ما وعدت به الحكومة . (أنسامد).



