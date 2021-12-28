الإشغال الفندقي انعكاس مباشر لنجاح "إكسبو 2020 دبي"

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - أكد عدد من الاقتصاديين العاملين بالقطاع السياحي بالدولة أن إكسبو 2020 الذي انقضي من عمره قرابة 50%، أحدث تأثيرات مباشرة متنوعة وشاملة في مقدمتها ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي خلال الربع الأخير من العام الجاري، فضلاً عن ترسيخ الصورة الذهنية للإمارات في العالم بأنها دولة فتية ومتطورة وقادرة على تحقيق الإنجازات بصورة استثنائية ومبهرة.



وأوضحوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن معدل الاشغال بدأ في الارتفاع قبيل انطلاقة إكسبو بنحو 10 أيام واستمر في التصاعد ليستقر بين 85 و95% وهو أعلى من معدلات الإشغال في العام 2019 قبل الجائحة.



وقالوا: "عززت الفعاليات المصاحبة للحدث من ارتفاع الاقبال محلياً وعالمياً، فضلاً عن تزامن سلسلة المؤتمرات والأحداث الاقتصادية والثقافية التي أقيمت خلال الفترة المنقضية من إكسبو ومنها معرض دبي للطيران 2021، والقمة العالمية للصناعة والتصنيع وغيرها من المؤتمرات والفعاليات التي شهدها إكسبو.



وبحسب ما تم إعلانه اليوم من جانب منظمو إكسبو 2020 دبي، تستمر أعداد زيارات إكسبو 2020 دبي في الارتفاع بصورة ملحوظة، إذ وصلت إلى 8,067,012 حتى 27 ديسمبر، فيما يواصل الحدث العالمي الأهم في عام 2021 الترحيب بالزوار وسط تطبيق درجات عالية من الأمان والتدابير الصحية الاحترازية.



ويحقق إكسبو هذه الزيارات في ظل تدابير سلامة صارمة لمكافحة جائحة كوفيد-19 بهدف حماية الجميع في الموقع، وتشمل هذه التدابير إلزامية وضع الكمامات في المساحات الداخلية والخارجية على حد سواء، وفرض ذلك على الزوار، وجميع الموظفين والمشاركين.



وارتفع عدد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 دبي ليصل إلى 37 مليون زيارة حتى يوم 27 ديسمبر، إذ استمتع أكثر من ثلاثة ملايين طفل من شتى بقاع العالم في الأيام العشرين الأخيرة فحسب بمشاهدة سلسلة أفلام الرسوم المتحركة للمدرسة الافتراضية، المتاحة الآن بست لغات.



(أنسامد).



