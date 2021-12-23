الإمارات: ارتفاع حركة الركاب عبر مطار أبو ظبي 400% في 2021

(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - أعلن مطار أبوظبي الدولي اليوم
عن تزايد حركة الركاب خلال الموسم الحالي للعطلات بحوالي 400 %
مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2020 والذي يرجع إلى ازدياد طلب
الركاب على السفر وعدد الرحلات وتوسع شبكة المطار.
وتتوقع مطارات أبوظبي أن تبلغ حركة ركاب في الفترة من 22 ديسمبر
إلى 2 يناير 32000 مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي وتشغيل 102 رحلة
يومياً أي ما يوازي حوالي أربعة أضعاف حركة الركاب وضعف عدد
الرحلات خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت استقبال
8400 مسافر يومياً و56 رحلة طيران. (أنسامد).