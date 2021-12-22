مركز دبي المالي العالمي يكشف عن وجهة "أفينيو البوابة"

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - كشف مركز دبي المالي العالمي اليوم عن "أفينيو البوابة" التي تضم مجموعة من متاجر التجزئة والأزياء والمطاعم وتركز على توفير أجواء ثقافية واجتماعية نابضة بالحيوية.



ومن موقعها وسط إمارة دبي ستحتضن الوجهة الرائدة مجموعة من المتاجر الجديدة للبيع بالتجزئة وعددا من المتاجر المحلية وستسهم هذه المرافق المميزة في استقطاب السياح والمقيمين علاوة على مجتمع مركز دبي المالي العالمي.



وبقائمة تضم أكثر من 140 متجرا ضمن وجهة حضرية للتسوّق وللبيع بالتجزئة ستثري "أفينيو البوابة" المرافق المتنوعة في مركز دبي المالي العالمي التي تزيد عن 90 من المتاجر والمطاعم ومرافق الترفيه.



وشجعت الشعبية المتزايدة التي تتمتع بها "أفينيو البوابة" على ضخ استثمار يهدف للارتقاء بمستويات تميز هذه الوجهة إلى آفاق جديدة لتشهد إضافة مجموعة من التجارب الثقافية التي تعكس أرقى الاتجاهات العالمية وستستضيف في هذه الوجهة الحضرية الممتدة على مساحة 286 ألف قدم مربع خلال أشهر الطقس المعتدل فعاليات مميزة على غرار مركز التسوّق "جاستيس لييج" و "السوق المفتوح في الهواء الطلق".



وكان مركز دبي المالي العالمي قد وقع مؤخرا اتفاقية مع "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة" للترويج للفعاليات والمهرجانات الرئيسية في إمارة دبي بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق الشهير وستقدم "أفينيو البوابة" أجواءً ثقافية ومريحة ومناطق فريدة للتسوّق وتناول الطعام خلال هذه المهرجانات الأمر الذي سيرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة.



وعلاوة على ذلك تفتتح العديد من العلامات التجارية العالمية متاجرها في "أفينيو البوابة" بعضها متواجد بشكل حصري في دبي لتمثل ثمرة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة "Step In Retail" وتشمل الملابس والعطورات والمستلزمات والتجميل والأحذية وغيرها وسيساهم ذلك في تعزيز حضور "أفينيو البوابة" في مشهد تجارة التجزئة.



وقال صالح العقربي الرئيس التنفيذي لإدارة العقارات في مركز دبي المالي العالمي: "نجحت 'أفينيو البوابة' بترسيخ مكانتها المرموقة كوجهة حضرية رائدة في إمارة دبي وسنواصل تعزيز هذه المكانة الرائدة من خلال استمرارنا بافتتاح متاجر التجزئة والمطاعم والمرافق الترفيهية التي تلبي تطلعات الزوار. . (أنسامد).



