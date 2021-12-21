عدد الزيارات لإكسبو 2020 يتجاوز الـ 7 ملايين

(أنسامد) - ديسمبر 21 - روما - شهد إكسبو 2020 دبي زيادة في عدد الزوار بشكل كبير خلال الفترة الماضية من عمر الحدث الدولي حيث وصل إجمالي الزيارات إلى 7 ملايين و167 ألفاً و591 زيارة وذلك خلال الفترة الممتدة حتى 20 ديسمبر الجاري .. بينما يواصل المنظمون تطبيق الإجراءات الوقائية الصارمة الخاصة بمواجهة جائحة "كوفيد - 19" ما يضمن زيارة آمنة واستثنائية لجميع رواد الحدث.



وعلى صعيد منصة إكسبو الافتراضية فقد ارتفع عدد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 إلى 31.6 مليون زائر خلال الفترة نفسها مدفوعة بشكل أساسي بالعروض الحية التي تُبث على منصة إكسبو الإفتراضية والتي تُتيح للزوار القيام بجولة افتراضية تفاعلية حية مخصصة من خلال الموقع.



ويحرص إكسبو 2020 دبي - أضخم حدث دولي يُقام منذ بداية الجائحة - على تطبيق تدابير الوقاية وفق أحدث المستجدات وتشمل الإجراءات الاحترازية الحالية زيادة عدد المرافق لإجراء اختبار الـ "بي سي آر" في موقع الحدث الدولي ليصل عددها إلى أربع نقاط فضلا عن توفير الاختبار بشكل مجاني لجميع موظفي أجنحة الدول.



وقد ألزمت إدارة إكسبو 2020 كل العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في مجال الترفيه للخضوع لاختبار الـ "بي سي آر" على أساس منتظم كما علقت بشكل مؤقت بعض الفعاليات التي تتطلب التقارب أو الاتصال المباشر بين العاملين مثل الاستعراضات والفنون الأدائية للفنانين المتجولين وذلك كإجراء وقائي قصير الأجل.



ومع تلقي أكثر من 90 في المائة من سكان دولة الإمارات اللقاح الكامل تعتبر كوادر إكسبو 2020 دبي من موظفين ومشاركين دوليين ومتطوعين ومقاولين ومزودي خدمات من الملقحين بالكامل.



ويطلب من جميع زوار إكسبو 2020 دبي الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق إبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم أو نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" لا تتجاوز مدتها 72 ساعة من موعد الزيارة بالإضافة إلى ذلك فإن موقع الحدث الدولي مزود بمحطات تعقيم متطورة، ويطلب من الزوار تطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.



ومن الفعاليات البارزة التي شهدها إكسبو 2020 في الآونة الأخيرة حضور نجم كرة القدم وسفير إكسبو ليونيل ميسي إلى أرض الحدث الدولي إلى جانب العرض العلمي الحي للكهرباء المثير للإعجاب والذي يحمل عنوان "برينياك لايف - "امتحان العقل" وغيرها من العروض الترفيهية الحية، والتي كانت مدعومة بالإقبال الحماسي على التذكرة الاحتفالية لإكسبو 2020.



وعلى صعيد آخر قدم أسبوع المعرفة والتعلُّم وهو أحدث أسابيع الموضوعات ضمن "برنامج الإنسان وكوكب الأرض" قمة تعليمية عالمية نُظمت على مدار ثلاثة أيام بجانب عدد من فعاليات المجلس العالمي كما عُقد على هامشه فعالية تفاعلية حول التعلم التجريبي بالإضافة إلى انعقاد منتدى أعمال حول تسخير المعرفة للاستعداد بشكل أفضل للمستقبل.



وساهمت التحضيرات لموسم الأعياد التي يجري العمل عليها على قدم وساق عبر كل أرجاء موقع إكسبو 2020 في بث روح موسم الأعياد في الأجواء المحيطة قبل تاريخ 25 ديسمبر حيث تم إضاءة شجرة الكريسماس في ساحة الوصل ضمن حفل خاص نُظم بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، كما نُظمت جملة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة وعروض التسوق المستمرة، بالإضافة إلى قائمة طعام كاملة تزخر بخيارات عديدة من الأطعمة والمشروبات الاحتفالية، كل ذلك من أجل رسم البهجة على وجوه الزوار.



وخلال الأيام السبعة المقبلة سيحتفل زوار إكسبو 2020 دبي بمجموعة من الحفلات الموسيقية الحية المتألقة يحييها كوكبة من الفنانين الدوليين من ضمنهم الحفلة الغنائية الخاصة بكل من دينا ستارز والفرقة الفلسطينية Apo & The Apostles يوم 23 ديسمبر بحديقة اليوبيل والحفلة الخاصة بالفنان المصري تامر حسني التي سييحيها في 23 ديسمبر الجاري بحديقة اليوبيل وحفلة غريغوريان تشانت ونايا إيزومي في 24 ديسمبر مدرج دبي ميلينيوم بالإضافة إلى العرض الخاص بجوقة لندن المجتمعية والذي سيُقدم على مدار يومين متتاليين 24 و25 ديسمبر في حديقة اليوبيل وعلى مُدرج دبي ميلينيوم على التوالي بجانب الحفل الخاص بالمغنية ليا سالونجا والذي ستُحييه في 25 ديسمبر بحديقة اليوبيل وعرض الباليه الكازاخستاني الوطني في 23 ديسمبر بمدرج دبي ميلينيوم. (أنسامد).



