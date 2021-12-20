دبي تعزّزمكانتهاكعاصمة عالمية لليخوت الفاخرةوالسياحة البحرية

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية أن النمو المطرد الذي تشهده الحركة السياحية في دبي، بما في ذلك الزيادة الملحوظة في حركة السياحة البحرية، يستدعي مزيداً من الجهود من أجل توفير كافة الخدمات اللازمة لدعم هذا النمو وتسريع وتيرته لاسيما مع بدء موسم السياحة البحرية في دبي وتوافد الرحلات السياحية البحرية، ورحلات اليخوت الفاخرة عليها، بينما تواصل دبي ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية لهذا القطاع المهم.



وقال سموه " نعمل على تقديم كافة التسهيلات التي تضمن لليخوت الزائرة وكذلك سفن السياحة البحرية تجربة مميزة وسلسة عند الوصول..



لدينا تاريخ طويل في المجال وبنية تحتية حديثة ومنشآت متطورة تعزز ريادة دبي كعاصمة عالمية لليخوت ومقصد رئيسي للسياحة البحرية عموماً".



وبتوجيهات سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، تم تشكيل فريق عمل حكومي لضمان حصول كافة اليخوت التي ترفع أعلاماً أجنبية، سواء كانت مشحونة أو متجهة إلى دبي بحراً، على خدمات نوعية وتسهيلات كبيرة تعزيزاً لمكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات المفضلة لمُلَّاك ومستأجري اليخوت والمسافرين على متن سفن السياحة البحرية، مع سعيها المستمر للحفاظ على جاذبيتها كوجهة متعددة الخيارات، مرتكزة في ذلك على موروثها البحري العريق وقدراتها التقنية المتقدمة.



يأتي ذلك تأكيداً على النجاح الذي حققته دبي كوجهة مفضّلة لسياحة اليخوت خاصةً في فصل الشتاء بين شهري أكتوبر وإبريل، بفضل ما تتميز به من بنية تحتية متطورة، وشواطئ خلابة، وموانئ ومراسي فاخرة، وما تقدمه من تجارب سياحية متنوعة، إضافة إلى اعتمادها إجراءات دخول ميسّرة.



وطوّرت دبي الكثير من المراسي لترسيخ ريادتها في هذا القطاع، حيث دشنت في العام 2020 الوجهة البحرية "دبي هاربر"، وقامت بأعمال توسعة لعدة مراسي في جميع أنحاء الإمارة خلال الأشهر الـــ 18 الماضية، حتى أصبحت الآن تضم 15 مرسى بها أكثر من 3000 رصيفاً، والتي بإمكانها استيعاب مجموعة من زوارق النزهة، واليخوت الفاخرة والسوبر والضخمة.



وتجذب دبي بشكل خاص اليخوت السوبر، بما تمتلكه من منشآت حديثة وبنية تحتية مميزة، إضافة إلى مناطق الجذب المتنوعة والمنشآت السياحية عالمية المستوى، والخدمات والمرافق التي تمنح الزائر تجربة لا تنسى، بما في ذلك سلسلة من أشهر المطاعم والأكلات من مختلف أنحاء العالم، وفرص مثالية لتسوق أفخم الماركات العالمية، علاوة على ميزة الوصول إلى المراسي وسهولة إجراءات الدخول.



ووفقًا لمجموعة أكسفورد للأعمال "Oxford Business Group"، تم تسجيل أكثر من 200 يخت فاخر في جميع أنحاء الشرق الأوسط في عام 2019، فيما تمكّنت دبي من جذب العديد من هذه اليخوت لتنوع الوجهة وقدرتها على تقديم الكثير من الخيارات. وتقدم الموانئ والمراسي في دبي تجارب مميزة تشمل استكشاف وجهات متنوعة، وخوض تجارب متعددة بين الترفيهية والتراثية، فضلاً عما توفره دبي من فرصة خوض المغامرات المميزة في الهواء الطلق، وكذلك الفعاليات الشاطئية، والأنشطة العائلية، وغيرها من التجارب الفاخرة.



وزادت شعبية الإبحار باليخوت مع ميل السكان والزوار للبحث عن مزيد من الأنشطة الخاصة والحصرية، إضافة إلى ملاك اليخوت والطواقم البحرية الذين يبحثون عن مراسي مثالية لقواربهم على طول ساحل دبي، مثل دبي هاربر الجديد.



فيما تواصل دبي تقديم تجارب سياحية متنوعة، وكذلك ترسخ من جاذبيتها كمركز عالمي للأعمال".



تشير توقعات تقرير مركز Research and Markets إلى أن تصل القيمة السوقية لقطاع اليخوت إلى 84.7 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 4.1 بالمئة. ومن المؤكّد أن يؤثّر هذا النمو الملفت على قطاع اليخوت الفاخرة. لذلك، تتمثّل مهمتنا الآن في تعزيز هذه الأرقام بما يسهم في دعم القطاع محلياً وعالمياً".



وتدير شركة "ذا يخت براذرز" مجموعة واسعة من اليخوت تتراوح أطوالها من 56 قدماً إلى 165 قدماً، وتقدم جولات سياحية وتجارب مائية للمجموعات التي تتراوح بين شخصين و500 شخص. (أنسامد).



