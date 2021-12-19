الإمارات للشحن الجوي تسجل رقما قياسيا في توزيع لقاحات كورونا

(أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - أعلنت شركة "الإمارات للشحن الجوي" عن تسجيل رقم قياسي في التوزيع العالمي للقاحات "كوفيد-19" بنقل 600 مليون جرعة مع توزيعها منذ أكتوبر 2020 أكثر من 2.8 مليون كيلوجرام /2800 طن/ من اللقاحات من 35 دولة إلى أكثر من 80 وجهة.



وقال نبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: الإمارات للشحن الجوي ملتزمة بالتوزيع السريع للقاحات كوفيد-19 إلى المجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم، ويسعدني أن أعلن أن نحو ثلثي إجمالي اللقاحات التي نقلناها كانت إلى وجهات في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وسوف نبقى بفضل انتشارنا عبر القارات الست وقدرتنا الواسعة وخبراتنا في لوجستيات سلسلة النقل المبرد شريكا موثوقا لتوزيع لقاحات كوفيد-19 في الأشهر المقبلة.



وسجلت "الإمارات للشحن الجوي" نموا مضطردا في الطلب على نقل لقاحات "كوفيد-19" في النصف الثاني من عام 2021 نتيجة لانتشار حملات التطعيم على نطاق واسع عبر العالم.



في أكتوبر ونوفمبر 2021 وحدهما نقلت "الإمارات للشحن الجوي" أكثر من 200 مليون جرعة لقاح أي نحو ثلث إجمالي اللقاحات التي نقلتها الشركة منذ بداية جائحة "كوفيد-19".



وحول برنامج "الإمارات للشحن الجوي" لنقل لقاحات "كوفيد-19" فقد نقلت رحلات طيران الإمارات نحو 2.8 مليون كيلوغرام /2800 طن/ من اللقاحات أي ما يعادل 600 مليون جرعة منذ أكتوبر 2020 وذلك من 35 دولة إلى 80 وجهة عبر القارات الست .



وحملت الرحلة الواحدة عامة ما معدله 7 ملايين جرعة. وتوزعت عمليات النقل لتشمل الأسواق ذات الأولوية لإيصال اللقاحات: آسيا /185 مليون جرعة/، وأفريقيا /150 مليون جرعة/، والشرق الأوسط /70 مليون جرعة/، وأميركا الشمالية وأوروبا هما منطقتا المنشأ الرئيسيتين للقاحات "كوفيد-19" التي تنقلها .



وتعاملت مرافق "الإمارات للشحن الجوي" لمناولة المنتجات الدوائية في شيكاغو المعتمدة بموجب معايير الاتحاد الأوروبي للتوزيع الآمن مع أكثر من 160 مليون جرعة لقاح "كوفيد-19" نقلت من الولايات المتحدة إلى مختلف دول العالم.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



