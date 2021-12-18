الإمارات والولايات المتحدة تختتمان منتدى الحوار العسكري

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - اجتمع وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة كل من سعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة الدكتور كولين كال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة في العاصمة الأمريكية "واشنطن" ضمن فعاليات منتدى الحوار العسكري المشترك السنوي.



ويعد المنتدى الدفاعي الثنائي المشترك هو الأهم من نوعه لتعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين الحليفين، حيث تم خلال هذا اللقاء الذي عقد يومي 15 و 16 ديسمبر الجاري مراجعة شاملة للمصالح الأمنية المشتركة بما يخدم المصالح الوطنية لكلا البلدين، ومناقشة مجموعة واسعة من الأهداف الاستراتيجية والتحديات الراهنة في المنطقة.



وخلال اليومين الماضيين ناقشت مجموعات العمل المختلفة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدفاعية، بما في ذلك متغيرات أوضاع الأمن الإقليمي الحالية؛ بالإضافة إلى ملفات مكافحة الإرهاب، وأمن الملاحة البحرية الدولية، وسبل التعاون الأمني بين البلدين الصديقين.



وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية تثمينها للدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك رئيسي في مواجهة التحديات الإقليمية .. واتفق الجانبان على المضي قدما في تطور هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين باعتبارها شراكة قائمة على أولويات المصالح المشتركة. (أنسامد).



