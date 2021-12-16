الإمارات وإيطاليا تبحثان تطوير العلاقات البرلمانية

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - التقت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي بوفد من مجلس النواب في الجمهورية الإيطالية برئاسة النائب أليساندرو فوساكيا، في مقر معرض إكسبو 2020 دبي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزير العلاقات البرلمانية الإماراتية الإيطالية.



حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كل من سارة فلكناز رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، وضرار بالهول نائب رئيس اللجنة، وشيخة الطنيجي، ومروان المهيري.



وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق علاقة الصداقة التاريخية والمتنامية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية المحافظة على العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات وإيطاليا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة كلا الدولتين.



وتطرق أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية إلى أهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات بين الدول، وأهمية التواصل والتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الايطالي، لتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مع أهمية تبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية.



وقالت سارة فلكناز رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية إنه جرى خلال اللقاء التأكيد على رغبة المجلس الوطني الاتحادي في تطوير العلاقات البرلمانية مع البرلمان الإيطالي، وأهمية تفعيل عمل جمعية الصداقة الإماراتية الإيطالية لتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، وهو تعزيز التقارب بين المجلسين والبلدين والشعبين الصديقين (أنسامد).



