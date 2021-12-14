انطلاق مؤتمر "سيتريد الشرق الأوسط" لدعم تعافي القطاع البحري

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - انطلق اليوم "مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري" ضمن فعاليات "أسبوع الإمارات البحري" الذي يقام في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.



شهد اليوم الأول للمؤتمر الذي يستمر حتى 15 ديسمبر الجاري مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين والزوار من جميع أنحاء العالم.



ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع النادي البحري العالمي ويحظى بدعم كبير من عدد من الشركاء مثل أبوظبي البحرية وسلطة مدينة دبي الملاحية ومجموعة موانئ أبوظبي وأدنوك وميناء الملك عبدالله إضافة إلى سلطة بنما البحرية وهيئة التصنيف الأمريكية "إيه بي إس" وغيرها من المؤسسات الرائدة.



وقاد جلسة اليوم الرئيسة التي حملت عنوان "حالة الصناعات البحرية في الشرق الأوسط" هيئة التصنيف الأمريكية حيث تناول المشاركون بعمق الضغوط التي تواجه الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وكيف أعادت هذه الضغوط تشكيل الصناعة في الآونة الأخيرة وتطرقت الجلسة أيضا إلى حالة السوق والتحديات التنظيمية والتطورات في الموانئ والمحطات وغيرها من المواضيع.



واختتمت فعاليات اليوم الأول بجلسة ثالثة حول "النقل عبر المحيطات في شبكة لوجستية متكاملة" ومن أجل أن تكون سلسلة الإمداد والتوريد أكثر تكاملا طالب المعنيون بالقطاع ببيانات شفافة وموثوقة عن الشحنات والمخزونات كما ناقشت الجلسة الوضع الحالي للصناعات البحرية ضمن الشبكات اللوجستية المعقدة وبحثت في بعض فرص الشراكات والتحسينات واستعرضت مستقبل صناعة سلسلة الإمداد والتوريد وتوقعات عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات.



وسيشهد المؤتمر على مدار اليومين المقبلين مناقشات مكثفة حول عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك تعزيز ربحية الصناعة باستخدام البيانات الرقمية بشكل أفضل واللوائح البحرية وتحويل مزيج الطاقة وبدائل الوقود والشحن الخالي من الكربون وغير ذلك من موضوعات التي تهم القطاع البحري. (أنسامد).



