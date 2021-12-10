اليابان تحتفل بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي غداً

(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - تحتفل اليابان بيومها الوطني غداً وذلك في إكسبو 2020 دبي، حيث تستعرض الأجندة الترفيهية الشاملة للحفل تقاليد اليابان المتعددة والمتنوعة في إطار مواصلة الجناح الياباني جهوده الهادفة للتعريف بالثقافة اليابانية .



سيحضر الحفل الرسمي الذي يستضيفه إكسبو 2020 وفد من اليابان ، وسيتم رفع علم اليابان وإلقاء كلمات ترحيبية من قبل ممثلين من اليابان ودولة الإمارات بينما تحتفي العروض الثقافية اليابانية بالضيوف من كافة أنحاء العالم.



وسيشهد الضيوف استقبالاً استثنائياً في أجواء تحتفي بالثقافة اليابانية عبر جميع البوابات الرئيسية لمعرض إكسبو 2020.



وستقود فرقة "شوتين" "SHOTEN" فرقة طبول التايكو اليابانية الضيوف إلى عالم التقاليد الرائع في منصة 2020 بينما سيقدم طلاب من المدرسة اليابانية في دبي عرض"نانشو سوران" "Nanchu Soran" على إيقاع الأغنية الشعبية اليابانية "سوران بوشي" "Soran-bushi" في منصة الشمس.



وسيكتشف الضيوف عبر مختلف المواقع في إكسبو 2020 دبي الثقافة اليابانية الفريدة والمميزة ، وستعبر العروض عن الثقافة اليابانية الغنية التي ستستضيف المعرض القادم عام 2025 في مشهد يجسد جسر يصل العالم من دبي إلى أوساكا - كانساي في اليابان.



وستصبح الثقافة اليابانية نقطة محورية في احتفالات يوم اليابان في إكسبو 2020 دبي. وسيتابع الضيوف مجموعة من العروض التقليدية بما في ذلك "إيكبانا" "Ikebana" وفن تنسيق الزهور اليابانية ولعبة "غو" "Go" وهي لعبة إستراتيجية تقليدية مجردة يستضيفها "ذا نيهون كي -إن" "The Nihon Ki-in" .



المصدر : وكالة الأنباء الاماراتية (أنسامد).



